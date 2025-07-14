Омбудсмен рассказала о состоянии девочек, на которых напали с молотком в Домодедово

Мишонова: девочки в тяжелом состоянии после нападения подростка в Домодедово
© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из девочек находится в тяжелом состоянии, а вторая в реанимации, сообщила Ксения Мишонова
Одна из девочек находится в тяжелом состоянии, а вторая в реанимации, сообщила Ксения Мишонова Фото:

Девочки, пострадавшие после нападения подростка с молотком в московском аэропорту Домодедово, находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Девочки, пострадавшие от нелюдя, напавшего на них с молотком, по-прежнему в больнице в тяжелом состоянии», — рассказала Мишонова. Сделала она это в своем telegram-канале. Помимо этого, она рассказала, что одна из девочек в совсем тяжелом состоянии, а вторая находится в реанимации.

Ранее подросток на допросе заявил, что напал на девочек из-за ненависти к женщинам. Из-за его нападения пострадали девочки 13-ти и 16-ти лет. На вопрос о раскаянии он дал лишь невнятный ответ. Об этом сообщает интернет-телеканал «Царьград».

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Девочки, пострадавшие после нападения подростка с молотком в московском аэропорту Домодедово, находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. «Девочки, пострадавшие от нелюдя, напавшего на них с молотком, по-прежнему в больнице в тяжелом состоянии», — рассказала Мишонова. Сделала она это в своем telegram-канале. Помимо этого, она рассказала, что одна из девочек в совсем тяжелом состоянии, а вторая находится в реанимации. Ранее подросток на допросе заявил, что напал на девочек из-за ненависти к женщинам. Из-за его нападения пострадали девочки 13-ти и 16-ти лет. На вопрос о раскаянии он дал лишь невнятный ответ. Об этом сообщает интернет-телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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