Омбудсмен рассказала о состоянии девочек, на которых напали с молотком в Домодедово

Девочки, пострадавшие после нападения подростка с молотком в московском аэропорту Домодедово, находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Девочки, пострадавшие от нелюдя, напавшего на них с молотком, по-прежнему в больнице в тяжелом состоянии», — рассказала Мишонова. Сделала она это в своем telegram-канале. Помимо этого, она рассказала, что одна из девочек в совсем тяжелом состоянии, а вторая находится в реанимации.
Ранее подросток на допросе заявил, что напал на девочек из-за ненависти к женщинам. Из-за его нападения пострадали девочки 13-ти и 16-ти лет. На вопрос о раскаянии он дал лишь невнятный ответ. Об этом сообщает интернет-телеканал «Царьград».
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