В России хотят повысить штрафы за нарушения при выпасе скота

Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили существенно повысить штрафы за выпас сельскохозяйственных животных без пастуха и переход дорог в неположенных местах. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом предусмотрено увеличение штрафов за выпас скота без пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи. Для граждан размер штрафа предлагается установить от 1 до 2 тысяч рублей (сейчас 200-500 рублей), для должностных лиц — от 2,5 до 5 тысяч рублей (сейчас 500-1000 рублей), для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей (сейчас 5-10 тысяч рублей)»,— говорится в законопроекте, передает ТАСС.
Также вводится ответственность за выпас или прогон животных через автомобильные дороги вне специально установленных мест. За это нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 1 до 2,5 тысяч рублей вместо действующего штрафа в 300 рублей.
Как указано в пояснительной записке, инициатива направлена на повышение ответственности владельцев скота и снижение риска ДТП, связанных с наездами на животных. Документ разработан депутатами Натальей Костенко и Иваном Демченко.
Ранее в Москве уже были ужесточены правила содержания и выгула домашних животных, а также введены крупные штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за нарушения, связанные с регистрацией, содержанием и обращением с животными. Кроме того, в Госдуме предлагали ограничить содержание потенциально опасных пород собак в многоквартирных домах. Эти меры также направлены на повышение ответственности владельцев животных и снижение числа инцидентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.