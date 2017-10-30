Почему россиянам Северная Корея интереснее Донбасса

14:39 30 октября 2017 1

Интерес со стороны россиян к судьбе ДНР и ЛНР стремительно падает, утверждают социологи Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Отсутствие четкой позиции России по вопросу будущего непризнанных Донецкой и Луганской народных республик значительно снижает интерес к этой теме. По мнению экспертов, в ближайшее время проблемы Донбасса могут полностью покинуть актуальную повестку.

Согласно результатам исследования, проведенного «Левада-Центром», только 41% россиян считают, что Россия должна оказывать поддержку ДНР и ЛНР в конфликте на востоке Украины. 6% респондентов сообщили, что Россия должна поддерживать в конфликте Украину и киевское правительство, а 37% полагают, что Москва не должна вмешиваться в конфликт.

Еще недавно проблемы Донбасса были темой № 1 на российском ТВ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» социолог «Левада-Центра» Степан Гончаров, тема дальнейшей судьбы ДНР и ЛНР действительно постепенно уходит из повестки: «Интерес к этому вопросу явно снизился. Связано это, прежде всего, с тем, что конфликт прошел острую стадию. Кроме того, СМИ гораздо меньше, чем раньше, муссируют проблему Донбасса. В частности, больше никто не говорит о том, что республики надо присоединить к России. Очевидно, что по Донбассу до сих пор нет сформированной позиции, которая бы транслировалась аудитории». По его словам, если в рамках данной теме в ближайшее время не произойдет новых громких событий, россияне постепенно забудут о проблеме.

Россияне живут в большей степени собственными проблемами, Донбасс находится в подвешенном статусе, перспектива воссоединения с Россией по крымскому варианту кажется все более туманной из-за того, что на это не идет Москва, которую устраивает положение ДНР и ЛНР в качестве аналога Приднестровья. Такое мнение «URA.RU» высказал эксперт Института национальной стратегии, политолог Раис Сулейманов. «Да, там живут наши люди, с ними надо развивать отношения, их надо поддерживать, но у нас в России есть и свои проблемы», — описывает он отношение россиян к соседям в будущем.

Эксперты находят объективные причины снижения интереса россиян к проблемам ДНР и ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Падает не поддержка ДНР и ЛНР, а интерес к этой теме, добавляет генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. «С начала конфликта на Донбассе прошло почти четыре года, возникло множество других более актуальных и злободневных тем, например, жесткое противостояние между США и Северной Кореей, которое гораздо быстрее может привести к Третьей мировой войне, нежели война в Донбассе. При этом гораздо важнее, что всего 6% опрошенных считают необходимым поддерживать действия киевских властей — фактически, это те же, кто по-прежнему считает Крым украинским», — пояснил он «URA.RU».

По мнению заместителя главного редактора экспертной трибуны «Реалист» Кирилла Джавлаха, данные опроса «Левада-Центра» только подтверждают необходимость решительных действий со стороны российского руководства в украинском кризисе. «При этом следует всячески избегать введения миротворческого контингента в зоне конфликта. На наших глазах происходит трансформация европейского географического ландшафта. И Каталония в этом списке — только начало. Поэтому Кремлю необходимо занять жесткую позицию. Поскольку в Донбассе продолжают убивать мирных людей, а всякие затяжные переговоры, которые на деле ни к чему не приводят, никак не решают проблему», — заключил Джавлах в разговоре с «URA.RU».