18:47 16 февраля 2018 0

На второй день форума в Сочи женщины заявили о своих правах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На второй день инвестиционного форума в Сочи неожиданно вспыхнул женский бунт. Пока российский премьер Дмитрий Медведев разговаривал с российскими губернаторами о межбюджетных отношениях на Красной Поляне, в сочинском медиацентре депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина объявила о создании новой российской организации для лоббизма женских интересов.

В пятницу, 16 февраля, впервые в рамках форума прошла секция «Женское лидерство — энергия будущего». Тон дискуссии задавала сама Оксана Пушкина и член совета директоров группы компаний S7 Наталия Филева.

Депутат Госдумы и телеведущая Оксана Пушкина готовит новый закон о гендерном равенстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К мужской половине участников форума — от самого премьера до министров — у обеих женщин были претензии. Наталья Филева заметила, что форум называется инвестиционным, но все первые ряды заняли чиновники-мужчины: «Что они там делали? Шутили, смеялись, говорили о своих проблемах. Это смешно. На первых рядах должны сидеть те, кто готов принести деньги. Их хотелось спросить: «У вас костюм — не меньше 1000 долларов, а где вы взяли деньги на эти пиджаки и ботинки? Весь форум — это терки блестяще одетых мужчин. Но они обсуждают только свои проблемы».

Оксана Пушкина в свою очередь была недовольна тем, что в выступлении Дмитрия Медведева никак не прозвучала тема женского предпринимательства и поддержки женщин. «Я вообще предлагаю, чтобы эффективность губернаторов оценивалась по этим критериям. Русские женщины — это то, на чем держится наша страна. И мы заявим о себе», — Так депутат проанонсировала объединение активных женщин по всей стране.

Некоторые дамы специально приехали в Сочи для участия в секции «Женское лидерство» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сейчас депутаты Ирина Роднина и Оксана Пушкина уже создали в Госдуме фонд неправительственной женской дипломатии. Но, по словам Оксаны Пушкиной, есть запрос на создание широкой коалиции по защите женских интересов, которая могла бы объединить уже многие существующие организации. Для «URA.RU» депутат пояснила, что по форме это, скорее всего, будет общественная организация, но детали пока обсуждаются. Есть даже идея выпуска клубной карты «Женский взгляд», которая будет давать определенные привилегии и скидки женщинам в сфере услуг: от фитнес-клуба до юридической поддержки по ведению бизнеса.

Оксана Пушкина привела статистику дискриминации женщин в России: они получают зарплаты по сумме на треть меньше, чем мужчины, и премии у них в два раза меньше. «Мы на 74 месте в гендерном неравенстве в трудовых отношениях и на 56-м по уровню женского предпринимательства. Кроме того, у нас с 70-х годов действует список запретных для женщин профессий.

У нас 48% из женщин — руководители высшего звена, но только 10% из них реально руководят. Нас допускают работать только кадровиками и финансистами. Мы сопровождаем бизнес», — сообщила Пушкина.

Наталия Филева объяснила, что в бизнесе женщины зачастую действительно получают меньше мужчин, потому что считается, что у них меньше амбиций, они более стабильны и не любят менять работу, а мужчин нужно стимулировать повышением зарплат, чтобы они не искали себе новое рабочее место.

Оксану Пушкину и других участниц секции — предпринимательниц из разных городов России — такая ситуация не устраивала. Она рассказала, что в Госдуме сейчас реанимируется и перерабатывается закон о гендерном равенстве, который лежит в парламенте с 2003 года. Его соавтором выступал Вячеслав Володин. Но, по словам Пушкиной, как только началась работа над этим законом, многие представители общественности и сами депутаты испугались и тут же начали писать и жаловаться в Кремль.

Член совета директоров группы компаний S7 Наталия Филева удивилась, что первые места на форуме были отданы мужчинам-чиновникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Это переворот даже для многих моих коллег. Некоторые из них стали заказывать исследования, чтобы обосновать спикеру Госдумы, почему нельзя принимать такой закон. Они боятся этого, тут нужно менять ментальность, восприятие мира», — позже пояснила «URA.RU» Оксана Пушкина. Она также рассказала, что сейчас в Госдуме сформировалось свое женское лобби: «Нас 73, и у нас серьезное лобби. У меня есть коллега в Госдуме, который любит периодически по женщинам проходиться. Но мы не будем больше терпеть унижений».

Наталия Филева в свою очередь попросила все же не загонять «мужчин в угол, как в США», ведь в России своя культура и традиции: «У нас ведь и царицы были. А сейчас, например, [председатель Совфеда] Валентина Матвиенко ничем не хуже царицы. У нас есть министры-женщины».

В ответ на это Оксана Пушкина заметила, что не чувствует поддержку представителей женщин в правительстве: «Да, наши высокие чины будут прикрываться тем, что у нас в правительстве столько министров. Но нас нет в правительственной повестке. Когда на мои законы идут отрицательные ответы от правительства, выясняется, что их даже никто не читал. Вот на форуме я хотела подойти к одной из наших женщин-министров. Но она убежала от меня. Поэтому и надо собирать женское лобби, чтобы в него вошли и женщины-министры».

Специально принять участие в секции «Женское лидерство» приехали бизнесмены и общественницы из Екатеринбурга, Ямала, Новосибирска, Чечни, Иркутска, Санкт-Петербурга: в разговоре с «URA.RU» многие из них подтвердили, что готовы принять участие в создании новой организации. А Оксана Пушкина пообещала им выслать на обсуждение рабочий вариант доработанного законопроекта о гендерном равноправии.

По информации «URA.RU», телеведущая Оксана Пушкина может быть назначена уполномоченной по правам женщин после выборов президента.