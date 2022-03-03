Силовики ДНР открыли новый фронт на юге Украины

Фоторепортаж URA.RU с линии прорыва в Донбассе, где жители ждут победы в подвалах

03 марта 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Военная техника близ освобожденного поселка Бугас Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Небольшой городок Волноваха на юго-западе Донецкой области — это еще одна из наиболее горячих точек на фронте. В последние дни именно здесь происходят серьезные бои между армией ДНР и ВСУ. Города постоянно переходят из рук в руки, а его жители фактически оказались заложниками этого противостояния. В четырех километрах от Волновахи расположены села Бугас и Николаевка. Они всего несколько назад окончательно перешли под контроль армии ДНР, но люди здесь все равно вынуждены пережидать дни и ночи в подвалах, поскольку украинская армия — ее местные жители называют бендеровцами — свои позиции сдавать не собирается. Поэтому артиллерия ВСУ бьет и сюда. Часть техники армии ДНР расположена здесь же — неподалеку от Бугаса. В отличие от украинских националистов, военные Донбасса не устраивают позиции среди жилых домов, а ставят ее там, где в случае ответного удара ВСУ можно максимально снизить риски для мирного населения. Гаубицы «Гвоздика» сил ДНР с известной многим буквой Z ведут огонь по позициям ВСУ в Волновахе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бойцы Народной милиции ДНР часто просят не снимать их лица — есть риск, что отомстят родным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU До позиций ВСУ отсюда несколько километров. Они сосредоточены неподалеку от Волновахи, за которую развернулись кровавые бои. Как утверждают военные, занявшие сейчас позиции в близ Бугаса, проблемы с освобождением Волновахи возникают из-за того, что ВСУ прибегает к излюбленной тактике, используя людей, как живой щит. «Они же людьми, как щитом прикрываются. Это их излюбленная тактика. Не хотят уходить с нашей земли. Сейчас вот конкретно бьемся за Волноваху. Там уже все разгромлено их артиллерией. Но мы все равно и выбьем и пойдем дальше. Они должны понять, что Донбасс наша земля. Он был всегда были регионом с русскоязычным населением и никаких бендеровцев здесь никогда не ждали», — говорит нам один из военнослужащих армии ДНР. За свою землю здесь готовы стоять до конца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Танк армии ДНР. Экипаж воюет на технике, которая часто не имеет динамической защиты брони и уязвима от поставляемых с Запада противотанковых ракет. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Последствия военных действий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По приезду в Бугас журналисты URA.RU были вынуждены спешно скрыться в подвале одного из жилых домов. По населенному пункту начали палить из танка. Был отчетливо слышен свист снаряда в воздухе и последовавший за ним взрыв. Вместе с нами в подвале укрылись и местные жители, которые уже привыкли к такой обстановке. Практически безвылазно они сидят здесь уже неделю и даже вынуждены хоронить родных без всяких почестей и церковных обрядов. Регулярные обстрелы не позволяют. «Мы с соседями сидим в подвале уже неделю практически безвылазно. Муж у меня болел онкологией. Он умирал у меня на руках. Так и умер здесь в подвале. Я даже похоронить его не смогла по-человечески из-за регулярных обстрелов», — рассказывает местная жительница. Жители Бугаса неделю живут в бомбоубежище Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В подвалах приспособились готовить еду Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Да здесь все армию ДНР благодарить будут. Если бы еще хотя бы несколько дней протянули, то украинцы и с нами бы расправились. Они тут крушили все — магазины, дома, забирали себе все пригодное и ценное. Сейчас конечно еще бомбят, но стало спокойнее. Украинские солдаты, что держали Бугас последние несколько лет были уверены, что сражаются с российской армией. Но какая же это российская армия, если я сейчас вижу, что все это наши парни с Донбасса. Вот один из них мне рассказал, что после того, как его дом взорвали, он сразу же взял оружие и пошел воевать», — рассказал 81-летний житель Бугаса Александр Яманко. Последствия обстрелов в селе Новогнатовка — уничтожена церковная лавка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Военнослужащие армии ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Чуть лучше дела обстоят в соседнем селе Николаевка, которое также последние восемь лет находилось под контролем ВСУ. Населенный пункт сейчас бомбят не часто, но местные жители ради безопасности пережидают в подвале школы. Здесь для жизни у них есть все необходимое. Бомбоубежище в селе Николаевка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Круглые сутки в подвале ютятся десятки людей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Войну в подвалах пережидают и домашние животные Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Армия ДНР несмотря на яростное сопротивление ВСУ продолжает сдвигать линию фронта. Здесь все уверены, что со дня на день Волноваха, как один из ключевых пунктов на данный момент, будет окончательно взята под контроль. Закрепив позиции там, продвигаться дальше станет значительно проще. Бойцы армии ДНР готовят пищу в полевых условиях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Войска ДНР продолжают операцию по освобождению Волновахи. Город, до сих пор занятый ВСУ, будет ключевым для освобождения Мариуполя. Это один из важных городов для Украины на побережье Азовского моря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Небольшой городок Волноваха на юго-западе Донецкой области — это еще одна из наиболее горячих точек на фронте. В последние дни именно здесь происходят серьезные бои между армией ДНР и ВСУ. Города постоянно переходят из рук в руки, а его жители фактически оказались заложниками этого противостояния. В четырех километрах от Волновахи расположены села Бугас и Николаевка. Они всего несколько назад окончательно перешли под контроль армии ДНР, но люди здесь все равно вынуждены пережидать дни и ночи в подвалах, поскольку украинская армия — ее местные жители называют бендеровцами — свои позиции сдавать не собирается. Поэтому артиллерия ВСУ бьет и сюда. Часть техники армии ДНР расположена здесь же — неподалеку от Бугаса. В отличие от украинских националистов, военные Донбасса не устраивают позиции среди жилых домов, а ставят ее там, где в случае ответного удара ВСУ можно максимально снизить риски для мирного населения. До позиций ВСУ отсюда несколько километров. Они сосредоточены неподалеку от Волновахи, за которую развернулись кровавые бои. Как утверждают военные, занявшие сейчас позиции в близ Бугаса, проблемы с освобождением Волновахи возникают из-за того, что ВСУ прибегает к излюбленной тактике, используя людей, как живой щит. «Они же людьми, как щитом прикрываются. Это их излюбленная тактика. Не хотят уходить с нашей земли. Сейчас вот конкретно бьемся за Волноваху. Там уже все разгромлено их артиллерией. Но мы все равно и выбьем и пойдем дальше. Они должны понять, что Донбасс наша земля. Он был всегда были регионом с русскоязычным населением и никаких бендеровцев здесь никогда не ждали», — говорит нам один из военнослужащих армии ДНР. По приезду в Бугас журналисты URA.RU были вынуждены спешно скрыться в подвале одного из жилых домов. По населенному пункту начали палить из танка. Был отчетливо слышен свист снаряда в воздухе и последовавший за ним взрыв. Вместе с нами в подвале укрылись и местные жители, которые уже привыкли к такой обстановке. Практически безвылазно они сидят здесь уже неделю и даже вынуждены хоронить родных без всяких почестей и церковных обрядов. Регулярные обстрелы не позволяют. «Мы с соседями сидим в подвале уже неделю практически безвылазно. Муж у меня болел онкологией. Он умирал у меня на руках. Так и умер здесь в подвале. Я даже похоронить его не смогла по-человечески из-за регулярных обстрелов», — рассказывает местная жительница. «Да здесь все армию ДНР благодарить будут. Если бы еще хотя бы несколько дней протянули, то украинцы и с нами бы расправились. Они тут крушили все — магазины, дома, забирали себе все пригодное и ценное. Сейчас конечно еще бомбят, но стало спокойнее. Украинские солдаты, что держали Бугас последние несколько лет были уверены, что сражаются с российской армией. Но какая же это российская армия, если я сейчас вижу, что все это наши парни с Донбасса. Вот один из них мне рассказал, что после того, как его дом взорвали, он сразу же взял оружие и пошел воевать», — рассказал 81-летний житель Бугаса Александр Яманко. Чуть лучше дела обстоят в соседнем селе Николаевка, которое также последние восемь лет находилось под контролем ВСУ. Населенный пункт сейчас бомбят не часто, но местные жители ради безопасности пережидают в подвале школы. Здесь для жизни у них есть все необходимое. Армия ДНР несмотря на яростное сопротивление ВСУ продолжает сдвигать линию фронта. Здесь все уверены, что со дня на день Волноваха, как один из ключевых пунктов на данный момент, будет окончательно взята под контроль. Закрепив позиции там, продвигаться дальше станет значительно проще. Войска ДНР продолжают операцию по освобождению Волновахи. Город, до сих пор занятый ВСУ, будет ключевым для освобождения Мариуполя. Это один из важных городов для Украины на побережье Азовского моря.