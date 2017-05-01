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29 апреля 2017
11:24  01 мая 2017 0

Мировые цены на нефть падают. Кто виноват — Китай или Трамп?

Открытая лицензия 10.06.2015. Нефть , нефть
Согласно данным торгов, мировые цены на нефть начали снижаться. Эксперты связывают это с ситуацией в Китайской экономикеФото: Wikipedia

Согласно данным торгов, мировые цены на нефть начали снижаться. Эксперты связывают это с ситуацией в Китайской экономике.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 0,22% — до 49,22 $ за баррель. На Лондонской бирже фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле упали на 0,31% — до 51,89 $ за баррель, сообщает «Gazeta.ru».

Эксперты связывают эту ситуацию с падением роста в производственном секторе Китая. Индекс деловой активности в производственном секторе КНР замедлился в минувшем месяце быстрее, чем ожидалось, и достиг шестимесячного минимума — 51,2 пункта, пишет издание «Пронедра».

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении добычи нефти и газа на участках ?Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе. Некоторые аналитики считают, что это может ударить по ценам на нефть, однако, по словам эксперта Sberbank CIB Валерия Нестерова, этого не произойдет. Добыча на шельфе Мексиканского залива в последние два года росла высокими темпами и продолжит расти после решения Трампа, если компании начнут инвестировать в эти проекты средства. Сейчас же инвесторы вкладываются в основном в сланцевую добычу. Кроме того, добыча на шельфовых месторождениях начнется не сразу — они еще нуждаются в доразведке, а это очень дорогостроящий процесс, пишет РБК.

Анна Белкина
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