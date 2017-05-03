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03 мая 2017
Главные новости Москвы
15:38  03 мая 2017 0

Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» стал врагом Украины

Пересечение границы Украины становится все более сложной задачей для россиянФото: Wikimedia Commons

Экс-участник музыкального дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин попал в поле зрения украинских радикальных националистов. За незаконное пересечение границы Украины певца внесли в список скандального портала «Миротворец».

Как уточняет «Миротворец», Костюшкин «с нарушением украинского законодательства выступал в оккупированном Россией Крыму», пишет «Газета.ру». Известно, что в 2015 году певец был ведущим музыкального конкурса «Детская Новая волна», в июле 2016-го — выступал на Дне Ялты, а в апреле текущего года вошел в жюри конкурса «Мисс Республики Крым 2017».

Представитель Стаса Костюшкина признался, что внимание со стороны «Миротворца» ни для кого не стало шоком. «Мы не считаем это новостью и не комментируем», — заявил агентству Nation News директор артиста Сергей Комиссаров.

Ранее в список «Миротворца» попали Юлия Самойлова, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров и ряд других российских знаменитостей.

Сергей Макеев
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