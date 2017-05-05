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05 мая 2017
15:35  05 мая 2017 0

Ученые NASA обнаружили галактики, опасные для Земли

Маленькие спиральки - целые галактикиФОТО: nasa.gov

Исследователи NASA использовали аппаратные мощности космической обсерватории «Хаббл» и запечатлели галактики, которые представляют опасность для Солнечной системы.

Ученые видят опасность в колоссальном центре гравитационного притяжения, связывающем несколько галактик. Подобный уровень гравитации способен затягивать крупные объекты, сообщает агентство Nation News. Несколько сотен звездных скоплений объединены системой Abell 370.

Ученые оценивают исходящую угрозу, наблюдая за светом фоновых галактик, сформированных в первые моменты после Большого взрыва.

Семен Гринберг
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