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10 мая 2017
09 мая 2017
Главные новости Москвы
01:46  10 мая 2017 0

«Бессмертный полк» объединил восемь миллионов россиян

Парад Победы и Бессмертный полк. Екатеринбург, бессмертный полк
Сто тысяч екатеринбуржцев прошли в рядах "Бессмертного полка"Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли почти 8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные МВД России.

«В российских городах в рамках акции „Бессмертный полк“ состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды „Бессмертного полка“ встали 7,8 млн человек по всей стране», — передает «Федеральное агентство новостей» слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

В Москве в торжественном шествии приняли участие около 850 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — почти 700 тысяч, передает информагентство Nation News. В Екатеринбурге в рядах «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек.

Наталья Володина
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