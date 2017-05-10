«Бессмертный полк» объединил восемь миллионов россиян

01:46 10 мая 2017 0

Сто тысяч екатеринбуржцев прошли в рядах "Бессмертного полка" Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли почти 8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные МВД России.

«В российских городах в рамках акции „Бессмертный полк“ состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды „Бессмертного полка“ встали 7,8 млн человек по всей стране», — передает «Федеральное агентство новостей» слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

В Москве в торжественном шествии приняли участие около 850 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — почти 700 тысяч, передает информагентство Nation News. В Екатеринбурге в рядах «Бессмертного полка» прошли более 100 тысяч человек.