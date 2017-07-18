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19 июля 2017
18 июля 2017
21:24  18 июля 2017 2

Сейсмологи предупредили о сильнейшем землетрясении в Крыму. Туристам лучше как можно быстрее покинуть полуостров

Крым., крым, море берег, природа, отпуск, юбк
Несмотря на пугающие прогнозы сейсмологов, в МЧС крымчан призвали не паниковатьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Крыму в течение ближайших суток ожидается сильное землетрясение. С предупреждением выступили сейсмологи, которые заметили так называемые облачные предвестники.

Специалисты прогнозируют, что эпицентр будет в Черном море в 30—50 километрах от южного берега, однако толчки люди почувствуют и на самом полуострове, сообщает газета «Известия». По словам главы государственного Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиана Бурыма, землетрясение будет «сильным, ощутимым».

Между тем в МЧС призвали заранее не паниковать. «Научно обоснованной методики предсказания землетрясения за сутки не существует. Мы запросили сеть сейсмостанций в Крыму, никаких изменений в сейсмической активности они не наблюдают», — сообщил РИА «Новости» помощник начальника управления МЧС РФ по республике Владимир Иванов.

Феликс Сорокин
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