21:24 18 июля 2017 2

Несмотря на пугающие прогнозы сейсмологов, в МЧС крымчан призвали не паниковать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Крыму в течение ближайших суток ожидается сильное землетрясение. С предупреждением выступили сейсмологи, которые заметили так называемые облачные предвестники.

Специалисты прогнозируют, что эпицентр будет в Черном море в 30—50 километрах от южного берега, однако толчки люди почувствуют и на самом полуострове, сообщает газета «Известия». По словам главы государственного Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиана Бурыма, землетрясение будет «сильным, ощутимым».

Между тем в МЧС призвали заранее не паниковать. «Научно обоснованной методики предсказания землетрясения за сутки не существует. Мы запросили сеть сейсмостанций в Крыму, никаких изменений в сейсмической активности они не наблюдают», — сообщил РИА «Новости» помощник начальника управления МЧС РФ по республике Владимир Иванов.