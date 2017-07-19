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19 июля 2017
18 июля 2017
05:28  19 июля 2017 0

Эксперты: доступная ипотека убивает спрос на вторичное жилье

Хрущевка на Белореченской, 13/1 после капремонта. Екатеринбург
Владельцы квартир в старых домах не смогут продать их выгодно, уверены экспертыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России наблюдается снижение цен на вторичное жилье. По данным газеты «Известия», в 2017 году средняя стоимость квадратного метра на вторичных объектах недвижимости снизилась до 59 тысяч рублей при прошлогоднем показателе в 61 тысячу.

Исследование, проведенное сервисом «Domofond», показало, что наиболее заметное снижение цен наблюдается в Москве, где они снизились на 5,2% (с 210 тысяч рублей до 199 тыс. рублей за квадратный метр). Вторичное жилье в Московской области также стало дешеветь — с 81 тысячи до 77 за один квадрат.

«Не заметить снижения цен просто невозможно. Во всех сегментах разные проценты, но общий тренд именно такой. Экономика страны еще не проявила положительной динамики, а рынок недвижимости в этом смысле не может жить своей жизнью и показывать рост цен при снижении доходов населения, — пояснил «Известиям» руководитель отдела городской недвижимости «НДВ-Недвижимость» Денис Гаджиев.

По мнению гендиректора инвесткомпании «Форум» Романа Паршина снижение цен на столичном рынке объясняется упавшим спросом и нарастающим ажиотажем вокруг программы реновации. «Учитывая качество и размеры альтернативного сносимым домам жилья, продать такие квартиры за высокую цену вряд ли будет реально, — заметил эксперт, добавив, что вторичное жилье и дальше будет дешеветь. Этому в том числе способствует инициатива властей создавать условия для понижения ипотечной ставки», — отметил эксперт.

Напомним, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что кредиты на жилье будут выдаваться под 6% для ряда категорий граждан. В Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) также прогнозируют, что в 2018 году средняя ипотечная ставка опустится ниже 10%.

Сергей Макеев
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