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25 июля 2017
15:36  25 июля 2017 3

В Совете Федерации назвали несправедливой прибавку для работающих пенсионеров

Клипарт. Август. Часть VI, инвалид, пенсионер, старушка, бабушка, старость
Хотели добавить пенсионерам больше, но пока никакФото: Илья Московец © URA.RU
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В Совете Федерации считают размер прибавки в 200 рублей для работающих пенсионеров несправедливым. Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заверил, что сенаторы постараются пересмотреть норму, установленную законом, чтобы вклад работающих пенсионеров учитывался больше.

«200 рублей — это небольшие деньги, — согласился Рязанский в разговоре с „Национальной службой новостей“. — Но выбор был невелик, учитывая, что средств в пенсионном фонде не хватает. Либо мы отказываемся от индексации, либо делаем так. Идеальных решений не бывает. Это некий компромисс, который принимался в рамках решения, индексировать пенсии неработающим пенсионерам или всем».

Ранее стало известно, что работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии. Размер выплат для тех, кто получает зарплату в 20 тыс. рублей, повысится на три балла из расчета 74,27 рубля за балл, то есть прибавка составит чуть более 222 рублей.

С 1 февраля 2018 августа неработающим пенсионерам пенсии проиндексируют на размер инфляции за год.

Татьяна Трушина
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