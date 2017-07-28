Израильская полиция запретила мусульманам моложе 50 лет заходить на Храмовую гору

12:18 28 июля 2017 0

Мусульмане младше 50-ти лет не смогут попасть на молитву Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Мусульмане младше 50-ти лет не смогут попасть на молитву в Иерусалиме. Запрет ввела полиция Израиля.

Вход на Храмовую гору в Иерусалиме разрешен только мужчинам старше 50 лет, женщины могут попасть на пятничную молитву без возрастных ограничений. Стражи порядка опасаются, что экстремисты среди молодежи будут устраивать провокации во время многотысячных молитв, передает РИА «Новости».

Вечером 27 июля на Храмовой горе закрыли один из проходов. Это вызвало недовольство верующих и они напали на полицейских. Во время столкновения пострадало 120 человек.