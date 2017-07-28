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28 июля 2017
12:18  28 июля 2017 0

Израильская полиция запретила мусульманам моложе 50 лет заходить на Храмовую гору

Мусульмане празднуют Ураза-байрам. Москва, ислам, намаз, мусульмане
Мусульмане младше 50-ти лет не смогут попасть на молитвуФото: Антон Белицкий © URA.RU

Мусульмане младше 50-ти лет не смогут попасть на молитву в Иерусалиме. Запрет ввела полиция Израиля.

Вход на Храмовую гору в Иерусалиме разрешен только мужчинам старше 50 лет, женщины могут попасть на пятничную молитву без возрастных ограничений. Стражи порядка опасаются, что экстремисты среди молодежи будут устраивать провокации во время многотысячных молитв, передает РИА «Новости».

Вечером 27 июля на Храмовой горе закрыли один из проходов. Это вызвало недовольство верующих и они напали на полицейских. Во время столкновения пострадало 120 человек.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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