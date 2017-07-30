Телеведущая Дана Борисова в своем видеообращении предложила помощь Алесе Кафельниковой — дочери теннисиста Евгения Кафельникова, у которой заподозрили наркозависимость. Телезвезда сделала запись из реабилитационном центре в Таиланде, где сама уже четыре месяца лечится от пагубного пристрастия.
«Я употребляла разные вещества, довольно долго, и со мной была совсем беда. Мне было очень плохо, я болела, мне было очень тяжело. И Андрюша Малахов и Никита Лушников, мои друзья, они меня спасли, забрали меня из дома и привезли сюда, — обратилась к Алесе Кафельниковой Дана Борисова. — Я всегда тебе помогу. Можешь позвонить по телефону, я расскажу, что со мной происходит».
Ранее самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников попросил о помощи на своей странице в «Твиттер». Он написал, что «попал в „ад“», что его жизнь теряет смысл, назвал себя «отцом-неудачником», а также упоминал о наркотиках.
Появились слухи о том, что Алеся Кафельникова страдает от наркозависимости, некоторые СМИ даже предположили, что на запрещеные вещества девушку мог подсадить ее бывший молодой человек Глеб Голубин — рэпер Pharaoh. Позднее девушка заявила журналистам, что посты ее отца не имеют к ней никакого отношения. Однако потом появилась информация, что Алеся попала в реанимацию.