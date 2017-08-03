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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Москвы
07:43  03 августа 2017 0

«Газпром» снижает транзит газа через Украину. Киев теряет сотни миллионов долларов

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа. Газпром-нефть. ХМАО, газ, вентель
Из-за увеличения транзита с «Северного потока» в Германию Киев может потерять сотни миллионов долларовФото: media.gazprom-neft.ru.

«Газпром» увеличил транзит газа через трубопровод OPAL на территорию Германии. Одновременно снижен транзит российского газа через Украину в Словакию.

Как сообщают «Ведомости», 2 августа после полугодового запрета из-за нарушений антимонопольного законодательства «Газпром» снова получил доступ к 40% мощностей газопровода OPAL. В результате его загрузка выросла более чем на четверть — с 56 млн до 71,5 млн кубометров в сутки. Если мощности будут выкуплены полностью, дополнительно через газопровод можно прокачать 33,3 млн кубометров в сутки, или чуть больше 12 млрд кубометров газа в год.

Из-за увеличения транзита с «Северного потока» в Германию Киев может потерять сотни миллионов долларов, отмечет «Эхо Москвы».

«При доходах от транзита газа на уровне чуть более 2 млрд долларов, о которых сообщалось по итогам прошлого года, потери „Нафтогаза“ могут составить порядка 400 млн доллров», — говорит директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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