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04 августа 2017
Главные новости Москвы
12:51  04 августа 2017 0

Россияне массово отказываются от туров в Абхазию

Аннулировано более десятка заявок на отдых в АбхазииФото: Википедия

Российские туроператоры заявляют о снижении спроса и отказах от купленных путевок в Абхазию. Жители РФ стали отказываться от туров в кавказскую республику после взрывов на складе боеприпасов.

Так, в компании «Дельфин» уже аннулировали более десятка заявок, а продажи по отношению к предыдущему дню снизились на 25%.

По словам гендиректора компании Сергея Ромашкина, клиенты понимают, что взрывы на складе боеприпасов в Абхазии — несчастный случай, но это уже третья плохая новость из зарубежной страны за последние дни. Общее снижение туристического потока этого направления, по оценке директора по продажам компании «НТК Интурист» Сергея Толчина, 12-15%, передает «Интерфакс».

Напомним, несколько взрывов на складе боеприпасов в селе Приморское прогремели 2 августа. Более 60 человек пострадали, погибли две россиянки: жительницы Санкт-Петербурга Елена Полякова и Елена Тимофеева, напоминает «Национальная служба новостей».

Это не единственное ЧП, произошедшее в стране за последнее время с российскими туристами. Так, 11 июля в Абхазии местные жители напали на отдыхающих, во время потасовки погиб россиянин. Позже сообщалось, что бандиты пытали и ограбили семью из Питера. Кроме нападений и ограблений был несчастный случай с крушением самолета, во время которого погибли три гражданина РФ.

Дарья Александрович
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