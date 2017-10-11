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11 октября 2017
Главные новости Москвы
23:00  11 октября 2017 0

На осужденного за убийство Немцова завели новое уголовное дело

Акция памяти Бориса Немцова. Екатеринбург, немцов борис
Эскерханов мог оскорбить следователя на суде по убийству НемцоваФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Убийство Бориса Немцова
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Темирлан Эскерханов, которого признали одним из виновных в убийстве оппозиционера Бориса Немцова, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Его подозревают в оскорблении следователя.

По версии следствия, Эскерханов оскорбил одного из членов следственной группы Александра Камашева, пишет РИА «Новости». Камашев был на заседании свидетелем и давал пояснения по некоторым из доказательств. В отношении осужденного за убийство Немцова возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РФ «Неуважение к суду». Обвинение ему пока не предъявили, несмотря на то, что по делу была назначена лингвистическая экспертиза.

«Эксперты не смогли прийти к ясным выводам. Теперь будет проведена вторая экспертиза, от нее и зависит судьба уголовного дела», — пояснила его адвокат Анна Бюрчиева.

Как писало «URA.RU» ранее, 11 октября Верховный суд России смягчил наказание пятерым осужденным за убийство Бориса Немцова. Фигурантов громкого дела освободили от денежных штрафов.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, рядом с Кремлем. По данным следствия, организатором убийства оппозиционера является Руслан Мухудинов, выделивший исполнителям преступления 15 миллионов рублей. Обвинение предъявлено ему заочно, поскольку с ноября 2015 года подозреваемый находится в бегах.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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