09:00 12 октября 2017 0

Рублю обещают стабильность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 12 октября. И вот главное к этому часу:

Кремль планирует найти и воспитать новую управленческую элиту, члены которой смогут советоваться с первыми лицами страны буквально по sms. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко решил организовать поиски в виде конкурса.

Почти сотня полицейских Нижнекамска в один день написали заявления об увольнении. МВД Татарстана уже опровергло информацию, но вопрос о невыносимых условиях службы остался открытым. Высокопоставленные силовики рассказали «URA.RU» о реальных рабочих буднях — без выходных, отпусков и с «палочной системой».

Эксперты рассказали, что будет с курсом рубля к концу года. Национальной валюте поможет стабильный спрос инвесторов.

Производителям алкоголя разрешат игнорировать ГОСТы — обязательное соответствие стандарту станет добровольным. Виноделы — о том, чем это закончится.

Программист раскрыл легкий способ взлома iPhone. И рассказал, как быстро распознать действия злоумышленников.

Оператор из Канады случайно заснял схватку лося с волком. И это надо видеть.