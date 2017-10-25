Воспитанники детдома расправились со сверстником из-за наушников

В омском интернате подростки сняли на видео расправу над 13-летним воспитанником, который случайно сломал чужие наушники. В полиции Омска изучили запись из интерната, в данный момент проводится проверка инцидента, сообщили в региональном управлении МВД.
Видео расправы попало в Сеть во вторник, 24 октября. На кадрах четверо подростков по очереди прыгают на мальчишку и со всей силы наносят ему удары по телу. На крики подростка о том, что ему больно, никто не реагирует, сообщает сайт «Тайга.инфо». В пресс-службе УМВД России по Омску агентству сообщили, что в ходе проверки выяснилось, что мальчик был избит за то, что случайно повредил чужие наушники, которые лежали на его кровати.
В региональном министерстве образования пояснили, что подростки, принимавшие участие в избиении воспитанника детдома, живут в одной комнате, конфликтов между ними ранее не было, все характеризовались положительно.
В полиции уточнили, что в данный момент решается вопрос о привлечении подростков к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ («Побои») и постановке их на профилактический учет.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Следственный комитет России инициировал проверку по факту жестокого избиения подростка. По данным ведомства, избиение несовершеннолетние объяснили тем, что они якобы хотели «проучить» мальчика за то, что периодически он портит их личные вещи. По словам подростков, драка была «показательной».