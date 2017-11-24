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24 ноября 2017
13:32  24 ноября 2017 0

Ученые назвали причину чернобыльской катастрофы. Авария может повториться в России

Катастрофа, как в Чернобыле, может произойти только с реакторами советского типаФото: Wikimedia Commons

Взрыв мощностью 75 тонн в тротиловом эквиваленте мог стать причиной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в 1986 году. Ученые считают, что подобное может повториться в России и в наши дни. Выводы исследования были опубликованы в журнале Nuclear Technology.

Ведущий автор исследования, физик Шведского агентства оборонных исследований Ларс-Эрик Де Гир, рассказал, что ученые изучили природу двух главных взрывов, которые произошли за несколько секунд 31 год назад. Физики смоделировали метеорологические условия распространения продуктов ядерной реакции, проанализировали состав изотопов ксенона и комментарии очевидцев, пишет ТАСС.

Шведские исследователи считают, что во время запланированной остановки реактора возникли неполадки в системе управления ядерной реакцией. Они привели к серьезному повышению тепловых нейтронов в активной зоне. Мощные выбросы продуктов деления, последовавшие за локальными ядерными взрывами, выбили защитные крышки в верхней части каналов реактора, прорвали крышу и ушли в атмосферу.

Ларс-Эрик Де Гир добавил, что катастрофа, аналогичная чернобыльской, может произойти только в реакторах советского типа. 11 таких работают в России и в наши дни.

По официальным данным, в результате чернобыльской катастрофы погибли 56 человек. По оценкам экспертов, от радиационного облучения могли умереть около четырех тысяч человек. «Русская планета» напоминает, что 26 сентября 1977 года ЧАЭС частично возобновила свою работу.

Виктор Дорофеев
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