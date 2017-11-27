Названа причина госпитализации Олега Табакова

20:20 27 ноября 2017 0

Актер остался в больнице после планового обследования Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Народный артист России Олег Табаков отправлен в реанимацию по результатам обследования, которое он проходил в связи с лечением зубов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в Первой Градской больнице Москвы.

По данным источника, Табаков отправлен в шестое отделение реанимации. Изначально артист приехал на плановый прием в связи с установкой зубных имплантов. Пресс-служба театра «Табакерка» заявила, что Табаков находится на обследовании в частной клинике.



Ранее «Национальная служба новостей» сообщила о госпитализации Табакова из-за пневмонии. Состояние здоровья актера стало причиной отмены спектакля «Год, когда я не родился», запланированного на сегодня, 27 ноября.