13:37 04 декабря 2017 0

Иностранные спортсмены посетят только стадион, где будут проходить матчи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ни одна из сборных стран-участниц ЧМ-2018 по футболу с высокой долей вероятности не будет тренироваться в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщил источник, близкий в оргкомитету мундиаля. Все команды должны были определиться с местом тренировок перед матчами чемпионата до мая 2018 года и, за исключением одной, уже сделали это.

По словам собеседника, представители сборной Великобритании посетили Екатеринбург, где футболистов полностью устроила площадка КРК «Уралец». Однако решающим фактором стала разница во времени, из-за чего в итоге был выбран Санкт-Петербург. Польская сборная и вовсе решила тренироваться на своей территории, просто прилетая на матчи. Собственно, для большинства сборных Урал располагается в неудобном часовом поясе.

Ранее заслуженный мастер спорта СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что игра сборной России с командами Саудовской Аравии и Египта не станет легкой прогулкой. «Саудовская Аравия — не очень сильная команда, но она с амбициями, скоростная и техничная. С ними надо играть очень собранно, не давать контролировать мяч. Когда их заставляют играть без мяча, так же как и команду Египта, они начинают терять самообладание», — подчеркнул ветеран, слова которого приводит «Национальная служба новостей».

Церемония жеребьевки ЧМ-2018 прошла в пятницу, 1 декабря. Церемонию открыли президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино, напоминает издание «Утро.ру».

В понедельник, 4 декабря, стало известно, что исполнительный директор института Национальных антидопинговых агентств Джозеф де Пенсье призвал руководства ФИФА срочно проверить сборную России по футболу на допинг, добавляет «Русская планета».