10:07 20 декабря 2017 0

«Ирония судьбы», по мнению критиков, сходит «со святого места» Фото: кадр из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром»

Сыгравшие главные роли в фильме «Ирония судьбы или С легким паром» актеры Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Валентина Талызина с пониманием отнеслись к решению «Первого канала» не показывать фильм. Они отмечают, что времена изменились, и зрителю должны предложить что-то новое.

Отказа «Первого канала» от показа фильма поприветствовал Андрей Мягков, который сыграл в «Иронии судьбы» Евгения Лукашина. Актер отметил, что в последнее время фильм «превратили в посмешище» и нужно иметь «чувство меры», передает его слова телеканал 360. Мягков считает, что пора предложить зрителям новый фильм, который станет «визитной карточкой» Нового года. Он также добавил, что отсутствие кинохита для этого праздника связано с «оскудением талантов» среди режиссеров.

Главная актриса фильма Барбара Брыльска (играла главную героиню Надю) заметила, что в ее стране (Польше) фильм не показывают так часто, как в России, и он не входит в обязательную новогоднюю программу. Валентина Талызина, выступавшая в роли подруги Нади Вали, констатировала, что у телевизионщиков «свои пригорки-ручейки». При этом добавив, что в новогодние праздники сама смотрит картину Эльдара Рязанова с удовольствием.

Между тем, многие россияне болезненно отнеслись к отказу «Первого канала» от «Иронии судьбы». В соцсетях они пишут, что «Без „Иронии…“ Новый год не начнётся… какой же НГ без „Ирония судьбы“ на Первом? давайте тогда уж без речи президента. Все, Новый Год отменяется, ребята. Можете снимать гирлянды и елки выкидывать», — приводит слова рассерженных россиян RT.

Кинокритик Тимур Алиев в разговоре с «Федеральным агентством новостей» отметил, что ничего плохого в том, что на «Первом канале» фильм не будет показан в канун нового года, нет. «Во-первых, фильм все равно покажут, во-вторых, надо жить настоящим», — отметил кинокритик. По мнению его коллег, отказ от картины, которую десятилетиями показывали на «Первом», является симптом того, что фильм «сходит со святого места».

Как ранее писало «URA.RU», «Первый канал» не покажет вечером 31 декабря комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». На телеканале пояснили, что вместо этого телезрители увидят киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница». Это решение было принято в рамках договора с «Мосфильмом», согласно которому на этот раз право трансляции перешло к телеканалу «Россия 1».