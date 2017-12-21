Во Владивостоке 21 декабря стартовал полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России» по Дальневосточному федеральному округу. Триста участников в течение четырех дней будут участвовать в мастер-классах, играх и состязаниях на площадке Дальневосточного федерального университета.
«Первый день мероприятия — день заезда и регистрации участников. Оценочные мероприятия конкурса проходят в течение двух последующих дней, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе конкурса. — В последний, четвертый, день мероприятия состоится церемония закрытия. Сроки подведения итогов полуфинала будут известны позже».
В церемонии открытия полуфинала будут участвовать как местные, так и федеральные высокопоставленные лица. Среди них полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года. Участие в нем принимают россияне в возрасте до 50 лет, обладающие управленческим опытом. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие в конкурсе, приглашение на тесты получили 12,5 тысяч. Из них 2,7 тыс. участников вышли в полуфинал. Всего по итогам региональных отборов в федеральных округах 300 человек в январе—феврале 2018 года отправятся на финал в Москву, где выберут 100 победителей.
Финалисты получат гранты в один миллион рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Победителей ждет один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.