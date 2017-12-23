22:08 23 декабря 2017 3

Молодая Ксения Собчак очень сильно выделялась среди делегатов съезда Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Днем 23 декабря партия «Гражданская инициатива» выдвинула Ксению Собчак кандидатом в президенты России. Теперь телеведущей нужно собрать сто тысяч подписей вместо трехсот. О том, как выглядят те, кто выдвигал Собчак в президенты, как проходил съезд, и почему Собчак выбрала именно эту партию — читайте в репортаже «URA.RU».

Съезд любой партии стоит дорого. «Гражданская инициатива» решила совместить выдвижение Собчак со всеми остальными назревшими вопросами. Фото: Антон Белицкий © URA.RU

О партии «Гражданская инициатива» большинство россиян не знают ничего. Было заметно, что партийцы хорошо это понимают и воспринимают выдвижение телеведущей, как шанс выйти из безызвестности хотя бы на короткий срок президентской кампании.

«У нас есть свой представитель во власти в одном из районов Новосибирской области, Собчак станет нашим вторым лицом во власти», — с воодушевлением пообещал собравшимся делегатам председатель партии Андрей Нечаев, которому удалось побыть министром экономики в 1992—1993 годах. Позже в разговоре с журналистами он заявил, что рейтинг Собчак уже сравнялся с рейтингом Владимира Жириновского.

Сами партийцы выглядели под стать своему председателю — в зале сидели преимущественно образованные мужчины и женщины в возрасте, которые больше всего напоминали «демократов первой волны».

Они разительно отличались от тех 20-летних юношей и девушек, которые приходили на первую встречу Собчак со сторонниками. Молодежь, конечно, тоже присутствовала на съезде, но чувствовала себя как будто не в своей тарелке.

Состав волонтерской команды Собчак разительно отличался от людей, которые решили ее выдвигать Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Переговоры о выдвижении Собчак шли с самыми разными партиями на протяжении нескольких недель, рассказывает корреспонденту «URA.RU» глава штаба Собчак Игорь Малашенко. «Парнас сделал какое-то больно сложное предложение, предлагая пройти свои внутренние выборы. „Гражданская инициатива“ стала единственной партией, с которой можно было договориться, ничем не жертвуя», — говорит Малашенко.

Кроме совпадений в идеологии Андрей Нечаев видит и другие причины выдвижения Собчак от партии. «Меня, в отличие от Касьянова (лидер „Парнаса“), не показывали в семейных трусах на всю страну, и у меня нет клички 2%», — говорит председатель «Гражданской инициативы».

Все делегаты, с которыми корреспонденту «URA.RU» удалось поговорить до съезда, назвали Собчак своим идейным соратником. Так, преподаватель Юрий Трунов из Калининградской области рассказал, что он двумя руками «за» выдвижение Собчак. «Люди у нас серьезные, взрослые. Мы видим, что в стране происходит. Ксения человек тоже зрелый, она не будет делать каких-то экстремальных вещей, как, например, Алексей Навальный», — говорит Трунов. Он не боится большого антирейтинга Собчак и считает, что ее образ «блондинки в шоколаде» не повредит имиджу партии.

«Нашим гражданам стоит почитать историю России. Там были похожие образы. Те, кто говорит про нее подобные вещи просто люди неграмотные. Как говорил Козьма Прутков, в корень надо смотреть», — посоветовал калининградский делегат.

Однако на съезде были не только словоохотливые советские интеллигенты. Крепкосложенный и короткостриженный делегат из Хакассии вкрадчиво заметил, что в сложившемся образе Собчак виноваты СМИ и отказался дальше говорить с «URA.RU». Отказались говорить и делегаты монголоидной внешности, прибывшие то ли из Бурятии, то ли из Тувы, сделав вид, что плохо говорят по-русски. Позже один из них на уверенном русском языке настойчиво просил Собчак сделать с ним сэлфи. Всего, по словам Нечаева, на мероприятие приехало 106 делегатов из 53 регионов страны.

Во время съезда Собчак постоянно перешептывалась с главой штаба Игорем Малашенко Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сам съезд, несмотря на то, что на нем заседали отъявленные демократы, по духу больше всего напоминал скучное партийное собрание эпохи застоя. Собчак на первый час заседания просто не пришла. На повестке дня стояло не только ее выдвижение, но и выбор программы и нового председателя. Делегаты, зевая, поднимали руки, принимая все решения единогласно. Выборы проходили безальтернативно. Даже на пост главы партии выдвинули лишь одну кандидатуру — самого Андрея Нечаева. И только делегат от Владимирской области — суетливый интеллигент в очках пытался нарушить создавшуюся идиллию: то предлагая вначале принять предвыборную программу партии, а затем выдвинуть кандидата, то требуя включить его самого в политсовет. Остальные делегаты снисходительно улыбались, и называли его «дебоширом», единогласно отклоняя все его предложения.

Делегаты резко перестали зевать, когда на съезд наконец-то пришла сама Ксения Собчак. «Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду и свободу. Правда и свобода — вот две вещи, ради которых я иду в политику и ради которых я прошу меня поддержать», — говорила Собчак внимательно слушающим делегатам.

Телеведущая заявила, что выступает за парламентскую республику, самостоятельные регионы и независимый суд. Предложила она легализовать и однополые браки. «Государство не должно лезть к нам в голову, в душу и в нашу постель», — заявила Собчак. Окончание ее речи сопровождалось почти минутными аплодисментами.

Партийцам пришлось принимать программу дважды: вначале программу партии, потом программу Ксению Собчак Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Однако после этой речи у многих появились вопросы. В первую очередь, у делегатов из Дагестана. «Я никогда не голосовал за Путина, и вас в целом поддерживаю, но по гей-бракам у меня все-таки другая позиция», — заявил представитель кавказской республики. Неугомонный делегат из Владимирской области потребовал от Собчак демилитаризовать Крым и все черноморское побережье. А женщина в возрасте попросила у телеведущей не устраивать больше клоунаду на телевидении, имея ввиду ее недавнее выступление у Владимира Соловьева. «У нас телевидение такое — развела руками Собчак, — там сейчас трудно. Но ничего, я знаю, как все исправить, и я сделаю это, когда стану президентом».

Ответы на вопросы закончились тайным голосованием. К всеобщему удивлению Собчак прошла не единогласно. «За» проголосовало 96 человек, семь были «против» и трое воздержались. Андрей Нечаев только развел руками: «Видимо у нас только председателя партии единогласно выбирают», — пожал он плечами.

После выдвижения кандидатов зал стал резко пустеть, хотя на повестке стояло еще несколько вопросов. Оставшиеся делегаты вновь стали зевать. И только неугомонный делегат из Владимирской области внимательно следил за съездом и выдвигал все новые и новые предложения.