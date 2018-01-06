Китай начал выдавать долгосрочные визы для иностранных специалистов

Власти Китая для привлечения в страну высококлассных специалистов готовы выдавать иностранцам специальные долгосрочные визы сроком от 5 до 10 лет. По ним иностранцы могут въезжать в страну неограниченное количество раз и пребывать на территории Китая на протяжении 180 дней.
Визу нового образца смогут получить специалисты в области передовых технологий. Визы также будут предоставляться предпринимателям, ученым, знаменитым спортсменам и деятелям искусств. По этим же визам иностранцы смогут привезти в Китай детей и супругов, пишет ТАСС.
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил журналистам, что реформаторские меры по оптимизации визового режима приведут к повышению открытости китайской системы по привлечению профессиональных кадров. «В итоге все больше иностранцев примут участие в процессе государственного строительства КНР — это будет стимул к всестороннему развитию китайских инноваций», — отметил китайский дипломат. По его словам, эта система начинает действовать с января 2018 года.
Китайские власти рассчитывают, что подобный визовый режим привлечет в страну не менее 50 тысяч иностранных специалистов, в том числе лауреатов Нобелевской премии. Уже сейчас можно подать бесплатную заявку на оформление визы в режиме онлайн.
Для отсечения потока низкоквалифицированных мигрантов Китай два года назад ввел балльную систему выдачи рабочих виз. Ее главная цель — выявить ценных специалистов и уменьшить поток низкоквалифицированных мигрантов.