Орбан назвал 10 июля моментом истины для ЕС из-за голосования по делу главы ЕК

На голосовании 10 июля по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен депутаты Европейского парламента должны принять ответственное решение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл. Никаких уловок, нужно сделать выбор», — написал Орбан в своем аккаунте в социальной сети X.
Как сообщало URA.RU, ранее Виктор Орбан уже призывал Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку на фоне обсуждения вотума недоверия в Европарламенте. Поводом для голосования стали скандал вокруг закупок вакцин от COVID-19 и возможный конфликт интересов. Решение о судьбе главы Еврокомиссии депутаты примут 10 июля.
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