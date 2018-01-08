Румынский фотограф Михай Барбу с шестилетней дочкой совершил четырехмесячное путешествие на мотоцикле «Урал» в Монголию. Путешественники проехали 26 тысяч километров и побывали в 12 странах. В России отец и дочь посетили Свердловскую область.
Михай опубликовал фотоотчет о своей поездке на сайте Boredpanda. Он рассказал, что уже совершал путешествия на мотоцикле по Европе и Кавказу, а затем захотел попробовать что-то новое. «Поэтому мы отправились в четырехмесячную поездку протяженностью 26 тысяч км в Монголию на мотоцикле с коляской через 12 стран», — гласит подпись к фотографиям.
Значительная часть пути туристов пролегла через Россию. Румыны побывали на Байкале, в Красноярске, проехали через тайгу. На Урале фотограф посетил «родину» своего «железного коня» — мотоциклетный завод в Ирбите. «Провели полное обслуживание для нашего байка», — подписал снимок из Свердловской области Барбу. Помимо этого, путешественники побывали в Турции, Иране, Казахстане. Всего турист поделился с подписчиками 40 снимками из путешествия.