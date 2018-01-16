Модный журнал отказал экс-подруге Ди Каприо из-за полноты. ФОТО

03:20 16 января 2018 0

Датскую модель признали недостаточно худой ФОТО: страница Нины Агдал в Instagram

Бывшая девушка известного актера Леонардо Ди Каприо и датская модель Нина Агдал опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о том, что один модный журнал отказал ей в публикации снимков из-за ее фигуры.

По словам девушки, несколько месяцев назад она приняла участие в съемках для одного проекта. Вскоре ей пришло письмо с извинениями и отказом публиковать фото на обложке журнала. Издатель объяснил это тем, что внешний вид модели отличался от представленного в портфолио и соответствовал стандартам издания. О каком именно журнале идет речь, девушка не уточнила, пишет РИА «Новости».

Агдал пояснила, что ее внешний вид изменился с тех пор, как она в 16 лет пришла в модельный бизнес. «Я не выхожу на подиум и никогда не была худой как палка. Сейчас еще больше, чем ранее, я принимаю свои изгибы и усердно работаю в спортзале, чтобы оставаться сильной и в первую очередь сохранить рассудок», — подчеркнула датчанка.

Помимо этого, модель призвала женщин любить свое тело и находить способы «создавать, а не разрушать» друг друга.