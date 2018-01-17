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17 января 2018
14:17  17 января 2018 0

Стало известно, как моментально «убить» любой iPhone или MacBook

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«Ссылка смерти» отключает любой iPhoneФото: depositphotos.com © URA.RU

В Сети обнародовали способ быстро выключить любой iPhone или компьютер Mac. Он заключается в том, чтобы отправить пользователю такого гаджета специальную ссылку.

Такое «убийственное» свойство ссылки обнаружили интернет-пользователи, пишет «Газета.ру». Ее открытие приводит к тому, что любое устройство под управлением операционных систем Apple выключается, после чего восстановить его работу можно с помощью перезагрузки. Впрочем, такие «ссылки смерти» часто не несут реальной угрозы, поэтому Apple не торопится устранять попобные уязвимости. Об этом написал пользователь Twitter, обнаруживший ссылку.

Тем временем россияне собираются судиться с Apple, которая искусственно замедляет работу своих смартфонов прежних поколений, сообщало ранее «URA.RU».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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