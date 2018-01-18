{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
18:23  18 января 2018 7

Жириновский проверит на себе мельдоний, запрещенный WADA

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский проверит мельдоний на себеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собрался принять медицинский препарат мельдоний, который стал причиной обвинений в допинге со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалификации российских спортсменов. Фармацевты предупредили политика, что перед применением лекарства ему нужно проконсультироваться с врачом.

Жириновский заявил, что ранее никогда не слышал о препарате и теперь ему интересно проверить на себе то, о чем шумит весь мир, пишет информагентство Nation News. Лидер ЛДПР пообещал, что сходит к врачу, прежде чем начнет пить лекарство.

Мельдоний — лекарственный препарат, нормализующий энергетический метаболизм в клетках. Лекарство запрещено для спортсменов, но свободно продается в аптеках. Как ранее писало «URA.RU», спрос на мельдоний в России после скандала вырос на 172%. Фармацевты получили прибыль от продажи препарата в сумме 1,3 млрд рублей.

WADA включило мельдоний в список запрещенных для спортсменов веществ в начале прошлого года. Из-за этого многих российских спортсменов дисквалифицировали, вследствие чего они не смогли участвовать в летних Олимпийских играх 2016 года. Между тем создатель мельдония латвийский химик Иварс Калвиньш заявил, что препарат не нужно было вносить в список запрещенных и он не опасен для здоровья, пишет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров