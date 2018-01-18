18:23 18 января 2018 7

Владимир Жириновский проверит мельдоний на себе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собрался принять медицинский препарат мельдоний, который стал причиной обвинений в допинге со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалификации российских спортсменов. Фармацевты предупредили политика, что перед применением лекарства ему нужно проконсультироваться с врачом.

Жириновский заявил, что ранее никогда не слышал о препарате и теперь ему интересно проверить на себе то, о чем шумит весь мир, пишет информагентство Nation News. Лидер ЛДПР пообещал, что сходит к врачу, прежде чем начнет пить лекарство.

Мельдоний — лекарственный препарат, нормализующий энергетический метаболизм в клетках. Лекарство запрещено для спортсменов, но свободно продается в аптеках. Как ранее писало «URA.RU», спрос на мельдоний в России после скандала вырос на 172%. Фармацевты получили прибыль от продажи препарата в сумме 1,3 млрд рублей.

WADA включило мельдоний в список запрещенных для спортсменов веществ в начале прошлого года. Из-за этого многих российских спортсменов дисквалифицировали, вследствие чего они не смогли участвовать в летних Олимпийских играх 2016 года. Между тем создатель мельдония латвийский химик Иварс Калвиньш заявил, что препарат не нужно было вносить в список запрещенных и он не опасен для здоровья, пишет «Национальная служба новостей».