Парадный расчет МЧС поплатился за косвенную поддержку оскандалившихся курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Наказанием для спасателей стало то, что их лишили права участвовать в параде Победы 9 мая 2018 года в Москве. Вместо них по Красной площади пройдут бронеавтомобили Росгвардии и боевая машина поддержки танков «Терминатор».
Министерство обороны приняло решение изменить состав участников парада 9 мая. «В нынешнем году по Красной площади впервые пройдет колонна бронеавтомобилей Росгвардии», — сообщили в ведомстве, уточнив, что парадный расчет МЧС исключен из числа тех, кто пройдет по главной площади страны в День Победы, сообщает «Ридус».
Военный эксперт Владислав Шурыгин поделился с изданием мнением, что исключение парадного расчета МЧС из состава участников парада заключается в том, что курсанты этого ведомства выступили в поддержку студентов Ульяновского училища, снявших скандальный клип-пародию Satisfaction. «Военное ведомство очень резко отреагировало на шумиху вокруг скандальных видеозаписей», — подчеркивает эксперт.
Как ранее писало «URA.RU», руководство Ульяновского института гражданской авиации решило не исключать оскандалившихся курсантов, а ограничиться в отношении их выговором. В учебном заведении заверили, что в настоящее время все участники скандального видео продолжают учебу.
Провокационные танцы курсантов широко обсуждались в Сети и породили волну флешмобов. Защитники танцоров создали на специальном сайте петицию в их поддержку. Письмо было адресовано в Росавиацию и Прокуратуру РФ.