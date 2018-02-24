В ЦИК объяснили, почему Тульский избирком преждевременно отчитался о выборах

В ЦИК России объяснили, почему на сайте тульского избиркома появились данные о явке на еще не состоявшиеся выборы президента России. В избирательной комиссии списали все на ошибку системного администратора.
По словам заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, в настоящее время отрабатывается взаимодействие между специалистами участковых избирательных комиссий и системой ГАС «Выборы». Тренировка проводится более чем в 96 тысячах УИК. Одним из ее этапов была отработка получения и передачи данных по явке в ходе голосования.
«В одной из территориальных избирательных комиссий Тульской области системный администратор ошибочно установил не тренировочный, а штатный режим работы системы. И результаты были размещены на сайте избиркома», — заявил Булаев «Интерфаксу».
Булаев отметил, что те, кто из-за технической ошибки стал придумывать различные версии, «обладают больной фантазией и большим желанием попытаться поймать кошку в темной комнате, которой там к тому же и нет». Он подчеркнул, что в настоящий момент избирательная система страны насчитывает почти один миллион сотрудников, в нее входят 85 избирательных комиссий субъектов РФ, 2777 территориальных избиркомов (ТИК), более 96000 участковых избирательных комиссий (УИК). В них проходят масштабные тренировки по подготовке ко дню голосования.
Как пояснил «Федеральному агентству новостей» независимый аналитик Александр Асафов, за техническую ошибку ухватилась прежде всего оппозиция. «Для оппозиции эти выборы крайне неудобны… Оппозиционеры готовы по любому поводу кричать, что выборы якобы „сфальсифицированы“, что выборы „ненастоящие“, что они „не показывают реальное положение дел“ и так далее», — отметил эксперт, объясняя, почему оппозиция раздувает скандал вокруг системы ГАС «Выборы».
«Не имея никакого другого ресурса, они довольствуются исключительно критикой. Поэтому они будут цепляться к чему угодно, вплоть до погоды», — отметил политолог. По его словам, этой же тактики придерживаются и западные кураторы российских оппозиционеров.
Ранее сообщалось, что на сайте избирательной комиссии Тульской области выложены данные о явке избирателей на выборах президента РФ. На отдельных избирательных участках она достигла 77%.