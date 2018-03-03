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03 марта 2018
15:47  03 марта 2018 9

Домогаров заявил об уходе из театра: «Коллеги плюют в спину»

Заявление он написал еще 9 январяФото: commons.wikimedia.org

Популярный российский актер Александр Домогаров заявил об уходе из театра. По его словам, главной причиной стала обида на коллег и принятые за его спиной решения руководства.

«Сняли со спектаклей! Так выдерживайте! Чувствую себя спокойнее, чем входить и здороваться с „коллегами“, которые плюют в спину! Не позволю больше по каким-то желаниям увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать на гастроли или не давать», — цитирует Александра Домогарова « Ридус». Актер уточнил, что заявление об уходе из театра он написал еще 9 января, оно пока не подписано, но «оно будет подписано, даже чисто юридически».

В самом театре заявление актера восприняли с недоумением. «Впереди у него гастроли. О том, что он написал, я знаю. Но чем это вызвано — не знаю, не видела, не слышала. И никто в театре тоже не обсуждал по крайней мере. Может, встал не с той ноги», — приводит слова руководителя пресс-службы театра Татьяны Гориной RT.

Позже Домогаров удалил в соцсетях свои заявления об уходе из театра, отмечает Nation News. Он добавил, что с его стороны все договоренности с театром будут исполнены, а коллегам «придется потерпеть», пока он будет забирать вещи в гримерке.

Игорь Чукреев
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