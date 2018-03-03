Популярный российский актер Александр Домогаров заявил об уходе из театра. По его словам, главной причиной стала обида на коллег и принятые за его спиной решения руководства.
«Сняли со спектаклей! Так выдерживайте! Чувствую себя спокойнее, чем входить и здороваться с „коллегами“, которые плюют в спину! Не позволю больше по каким-то желаниям увольнять и назначать, снимать и возвращать, давать на гастроли или не давать», — цитирует Александра Домогарова « Ридус». Актер уточнил, что заявление об уходе из театра он написал еще 9 января, оно пока не подписано, но «оно будет подписано, даже чисто юридически».
В самом театре заявление актера восприняли с недоумением. «Впереди у него гастроли. О том, что он написал, я знаю. Но чем это вызвано — не знаю, не видела, не слышала. И никто в театре тоже не обсуждал по крайней мере. Может, встал не с той ноги», — приводит слова руководителя пресс-службы театра Татьяны Гориной RT.
Позже Домогаров удалил в соцсетях свои заявления об уходе из театра, отмечает Nation News. Он добавил, что с его стороны все договоренности с театром будут исполнены, а коллегам «придется потерпеть», пока он будет забирать вещи в гримерке.