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03 апреля 2018
12:44  03 апреля 2018 0

«Аэрофлот» потратит на Wi-Fi в самолетах 52 миллиона долларов

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, самолет, игрушка, макет, аэрофлот
Доступ в Сеть на час будет стоить 800 рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российская компания «Аэрофлот» подписала договор, по которому 81 самолет авиаперевозчика оснастят системами развлечений и доступа в интернет через Wi-Fi. Речь идет об узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 и A321. Сумма контракта составила 52,6 миллиона долларов, подрядчиком выступает компания «Стэк.ком».

К настоящему времени восемь самолетов A320 уже оснастили системами доступа в интернет. Остальные планируется оборудовать до конца 2019 года. Ожидается, что доступ к интернету у пассажиров перевозчика появится в июле 2018 года.

По информации «Ведомостей», доступ в интернет от «Аэрофлота» обойдется 800 рублей за час, а на весь полет — 1000 рублей. Авиаперевозчик обещает скорость 10 мегабит в секунду, однако не уточняется, идет речь о ширине канала для всего лайнера или для каждого пассажира.

Ранее «Аэрофлот» уже предоставлял доступ в интернет на широкофюзеляжных Airbus A330 и Boeing 777. Однако пассажиры платили не за время использования, а за трафик — от пяти долларов за 10 мегабайт

Иван Шестак
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