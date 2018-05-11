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11 мая 2018
10 мая 2018
03:28  11 мая 2018 0

У фигуранта дела Серебренникова случился инфаркт в зале суда. Его увезли на скорой

Сердечный приступ случился у Малобродского после того, как суд не отпустил его под домашний арестФОТО: страница Алексея Малобродского в Facebook
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Бывшего генерального директора «Гоголь-центра», фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского срочно госпитализировали в больницу с подозрением на инфаркт. Мужчине стало плохо после того, как суд повторно отказал перевести его из СИЗО под домашний арест.

Адвокат обвиняемого рассказала, что обратилась с просьбой к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, чтобы срочно решить вопрос о госпитализации фигуранта дела о мошенничестве. Чуть позже мужчина был госпитализирован из здания суда под конвоем, пишет Life. Врачи сообщили, что он находится в тяжелом состоянии. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экс-гендиректор «Гоголь-центра» находится под наблюдением медиков кардиологического блока 20-й московской больницы, передает телеканал 360. Также он добавил, что Малобродскому будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, Малобродский был задержан в Москве 20 июня прошлого года. Его обвинили по делу о многомиллионном хищении денежных средств, которые были выделены государством на развитие искусства. По информации Следственного комитета России, в 2011 художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников разработал проект по популяризации и развитию современного искусства под названием «Платформа», для реализации которого создал АНО «Седьмая студия». Фигуранты дела специально завышали сведения о стоимости и количестве мероприятий в рамках проекта. Размер украденных денежных средств в «Седьмой студии» оценивают в 133 миллиона рублей.

Александр Черноскутов
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