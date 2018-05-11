Доходы российского бюджета превысят расходы впервые за семь лет

Впервые с 2011 года российский бюджет будет выполнен с профицитом в 440,6 млрд рублей. Об этом заявили в Минфине, проанализировав предполагаемые доходы от нефти и газа.
Бюджет на 2018 год был заложен с дефицитом в 1,3% ВВП, но, по новым данным, его профицит составит 0,45% валового внутреннего продукта. Соответствующие сведения отражены в поправках к бюджету.
Как отмечает телеканал 360, доходы бюджета в этом году составят более 17 триллионов рублей, что на 1,8 трлн больше, чем планировалось изначально. Доходы направят на покупку валюты на внутреннем рынке. Ежедневно Минфин будет закупать валюту на сумму 16,1 млрд рублей, отмечает «Коммерсант». Как напоминает «Национальная служба новостей», ранее стало известно о снижении прогноза Министерства финансов на инфляцию в 2018 году до 2,8%.