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11 мая 2018
08:53  11 мая 2018 2

Доходы российского бюджета превысят расходы впервые за семь лет

Клипарт , рубли, денежные купюры
Доходы направят на покупку валютыФото: Алексей Гущин © URA.RU

Впервые с 2011 года российский бюджет будет выполнен с профицитом в 440,6 млрд рублей. Об этом заявили в Минфине, проанализировав предполагаемые доходы от нефти и газа.

Бюджет на 2018 год был заложен с дефицитом в 1,3% ВВП, но, по новым данным, его профицит составит 0,45% валового внутреннего продукта. Соответствующие сведения отражены в поправках к бюджету.

Как отмечает телеканал 360, доходы бюджета в этом году составят более 17 триллионов рублей, что на 1,8 трлн больше, чем планировалось изначально. Доходы направят на покупку валюты на внутреннем рынке. Ежедневно Минфин будет закупать валюту на сумму 16,1 млрд рублей, отмечает «Коммерсант». Как напоминает «Национальная служба новостей», ранее стало известно о снижении прогноза Министерства финансов на инфляцию в 2018 году до 2,8%.

Семен Гринберг
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