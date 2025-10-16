Mash раскрыл детали обысков в мэрии Калининграда

В администрации Калининграда прошли обыски у первого замглавы
В мэрии Калининграда прошли обыски в кабинете первого зама Шлыкова
В мэрии Калининграда прошли обыски в кабинете первого зама Шлыкова Фото:

В администрации Калининграда прошли обыски в кабинете первого заместителя главы города, председателя комитета городского развития и цифровизации Игоря Шлыкова. По предварительной информации, проверка может быть связана с хищением бюджетных средств, выделенных на развитие городской среды.

«В мэрии Калининграда прошли обыски в кабинете первого замглавы администрации, председателя комитета городского развития и цифровизации Игоря Шлыкова», — передает источник для telegram-канала Mash. На месте работали сотрудники УФСБ и МВД России. После проведения следственных действий задержаний не производилось. Источник URA.RU уточняет, что обыски были целенаправленными и касались деятельности комитета городского развития.

Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу УМВД России по Калининградской области. Ответ ожидается.

