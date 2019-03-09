В окрестностях сирийского города Пальмира произошел теракт, в результате которого погибли восемь человек. Взрывное устройство было заложено боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
«В поселении Арак в пальмирской пустыне погибли восемь человек, еще 11 получили ранения», — пишет РИА «Новости».
В сентябре прошлого года российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии обвинил США в подготовке боевиков для терактов в Пальмире. Боевики из группировки «Восточные львы» должны были провести серию взрывов.