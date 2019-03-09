Террористы устроили взрыв в Пальмире. Есть жертвы

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 20:35
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Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, пальмира
В сирийской Пальмире произошел новый терактФото: depositphotos.com © URA.RU
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Война в Сирии

В окрестностях сирийского города Пальмира произошел теракт, в результате которого погибли восемь человек. Взрывное устройство было заложено боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

«В поселении Арак в пальмирской пустыне погибли восемь человек, еще 11 получили ранения», — пишет РИА «Новости».

В сентябре прошлого года российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии обвинил США в подготовке боевиков для терактов в Пальмире. Боевики из группировки «Восточные львы» должны были провести серию взрывов.

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