В России в десятки раз выросло количество крылатых ракет

Ракетный арсенал России за последние шесть лет увеличился в десятки раз. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, 11 марта.
«Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз», — приводит News.ru слова главы оборонного ведомства. Шойгу подчеркнул, что в 2012 году российские военные имели всего 37 крылатых ракет при 30 исправных самолетах-носителях.
Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа Министерство обороны получило 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и 108 баллистических ракет морского базирования, передает RT. В строй встали три ракетных подводных крейсера стратегического назначения класса «Борей».
Космическая группировка усилена 57 спутниками. Сухопутные войска получили более 3,7 тысяч единиц новейшей и модернизированной бронетехники.
В 2019 году на вооружение поступят первые ударные беспилотники, сообщает агентство Nation News. В настоящее время в войсках уже сформированы 38 частей имеющих в своем арсенале БПЛА.