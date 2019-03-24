Зеленский скрыл от жены планы стать президентом Украины

Жена комика Владимира Зеленского Елена ничего не знала о планах ее супруга баллотироваться на выборы президента Украины. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ICTV.
По словам Елены, идею пойти в президенты ее супругу подали его подписчики в социальных сетях, но при ней на призывы баллотироваться он никак не реагировал. «Я была откровенно и агрессивно против начала этого [президентского] проекта, потому что он очень тяжелый. Но меня пытались, наверно, беречь, оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», — поделилась Елена Зеленская с журналистами.
Также супруга Зеленского отметила, что с мыслью о его президентстве она уже смирилась. Несмотря на это, думать о перспективе стать первой леди Украины Елена пока не желает.
Согласно исследованию, проведенному общественной организацией «Передовые правовые инициативы», Зеленский возглавляет предвыборный рейтинг кандидатов. Голосовать за комика собираются 34% избирателей. Как отмечает агентство Nation News, шоумен лидирует и среди украинских букмекеров, которые принимают ставку на победу Зеленского с коэффициентом 2,05 к 1.