23 марта 2019

Зеленский скрыл от жены планы стать президентом Украины

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 09:07
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Думать о перспективе стать первой леди Украины жена Зеленского пока что не желаетФото: Личная страница Владимира Зеленского во «ВКонтакте»

Жена комика Владимира Зеленского Елена ничего не знала о планах ее супруга баллотироваться на выборы президента Украины. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ICTV.

По словам Елены, идею пойти в президенты ее супругу подали его подписчики в социальных сетях, но при ней на призывы баллотироваться он никак не реагировал. «Я была откровенно и агрессивно против начала этого [президентского] проекта, потому что он очень тяжелый. Но меня пытались, наверно, беречь, оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», — поделилась Елена Зеленская с журналистами.

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Также супруга Зеленского отметила, что с мыслью о его президентстве она уже смирилась. Несмотря на это, думать о перспективе стать первой леди Украины Елена пока не желает.

Согласно исследованию, проведенному общественной организацией «Передовые правовые инициативы», Зеленский возглавляет предвыборный рейтинг кандидатов. Голосовать за комика собираются 34% избирателей. Как отмечает агентство Nation News, шоумен лидирует и среди украинских букмекеров, которые принимают ставку на победу Зеленского с коэффициентом 2,05 к 1.

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