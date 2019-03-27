У Путина — спортивный день, от которого перепадет славы всем регионам

Совещание Путина пройдет в Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

28 марта в графике президента России Владимира Путина — спортивная повестка. Он проведет совет по развитию физкультуры и спорта. Стратегия в этих направлениях будет рассматриваться до 2024 года и на более долгую перспективу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Интересно, что совещание пройдет в Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой. Президент осмотрит новый комплекс, который полностью соответствует высшим стандартам: имеет два 30-метровых бассейна, два спортзала, гостиницу.

На совещании выступят министр просвещения Ольга Васильева, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, губернатор Приморья Олег Кожемяко (он возглавляет рабочую группу при Госсовете, которая готовила совещание). В мероприятии примет участие свердловский губернатор Евгений Куйвашев — в том или ином формате будет обсуждена заявка Екатеринбурга на летнюю Универсиаду в 2023 году.

На этом внимание к регионам не закончится. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле запланирована встреча президента с победителями красноярской Универсиады.