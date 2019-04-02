Фонд благосостояния россиян «похудел» на 60 млрд рублей

«Фонд» является частью пенсионного обеспечения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

За март 2019 года Фонд национального благосостояния сократился на 60 млрд рублей. На 1 марта объем средств составлял 3,888 трлн рублей, в то время как на 1 апреля сумма средств достигла показателя в 3,828 трлн рублей.

«По состоянию на 1 апреля 2019 г. объем ФНБ составил 3 828 248,5 млн рублей, что эквивалентно 59 137,5 млн долл. США», — говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Фонд национального благосостояния — российский резервный госфонд. Он является частью пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу. В Фонд по итогам 2018 года было направлено 4,2 млрд рублей. Из них в ноябре прошлого года на выплату пенсий направили 460 млрд рублей.