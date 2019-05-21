Крымские татары потребовали извинений от Украины за фото «депортации»

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 13:39
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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия, военные, солдаты
Публикацию снимка назвали «непозволительной исторической ошибкой»Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Посольство Украины в США должно принести извинения за фотографию, на которой депортация польских евреев представлена как принудительное выселение крымских татар. Об этом заявил глава Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

Ниметуллаев назвал публикацию снимка «непозволительной исторической ошибкой». «[Она] скорее всего, сделана случайно или по невнимательности. Мы призываем посольство Украины в США впредь быть более компетентными в вопросах истории, особенно если это связано с трагедией целых народов», — цитирует его РИА Новости.

Накануне посольство Украины в США к годовщине депортации крымских татар сравнило события 1944 года с якобы имевшими место действиями российских властей в 2014-м. «Мы оплакиваем жертв депортации. <…> Наш долг сейчас не допустить повторения горькой истории», — говорилось под постом посольства в Twitter.

Позже выяснилось, что на снимке изображены жертвы Лодзинского гетто, напоминает RT. Сама фотография хранится в архиве Мемориального музея Холокоста США.

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