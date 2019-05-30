Тюменский депутат призвал коллег не хвастаться деньгами, чтобы их не «отобрала» Москва

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов призвал коллег быть скромнее и не использовать в речи по отношению к региональному бюджету слово «профицит». Об этом он заявил на заседании думы, сообщает корреспондент «URA.RU».
«У меня просьба большая к коллегам — не употреблять понятие „профицит“. Денег много не бывает. Мы прекрасно знаем, что планируем доходную часть из того, что 100% заработаем. То есть с определенным запасом гарантий. Почему понятие „профицит“ прошу не использовать — все отслеживается и соседями, и правительством России. Когда мы начинаем все время говорить „профицит“, „профицит“, возникает желание уменьшить этот профицит, как это было с налогом на прибыль», — заявил он.
Депутат попросил коллег говорить, что «денег в Тюменской области все равно не хватает. Денег мало». Председатель облдумы Сергей Корепанов на замечание коллеги заметил: «Верной дорогой идем, товарищи».
По итогам первого квартала доходы областного бюджета равны 47,6 млрд рублей — 33% от утвержденного плана. Расходы за этот период составили 25,8 млрд рублей.