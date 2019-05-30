Тюменский депутат призвал коллег не хвастаться деньгами, чтобы их не «отобрала» Москва

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 13:31
Размер текста
-
17
+
Заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Тюмень, ульянов владимир
Владимир Ульянов предостерег коллегФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов призвал коллег быть скромнее и не использовать в речи по отношению к региональному бюджету слово «профицит». Об этом он заявил на заседании думы, сообщает корреспондент «URA.RU».

«У меня просьба большая к коллегам — не употреблять понятие „профицит“. Денег много не бывает. Мы прекрасно знаем, что планируем доходную часть из того, что 100% заработаем. То есть с определенным запасом гарантий. Почему понятие „профицит“ прошу не использовать — все отслеживается и соседями, и правительством России. Когда мы начинаем все время говорить „профицит“, „профицит“, возникает желание уменьшить этот профицит, как это было с налогом на прибыль», — заявил он.

Депутат попросил коллег говорить, что «денег в Тюменской области все равно не хватает. Денег мало». Председатель облдумы Сергей Корепанов на замечание коллеги заметил: «Верной дорогой идем, товарищи».

По итогам первого квартала доходы областного бюджета равны 47,6 млрд рублей — 33% от утвержденного плана. Расходы за этот период составили 25,8 млрд рублей.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...