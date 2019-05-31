В Кремле назвали необходимые условия для встречи Путина и Зеленского

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 14:19
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Путин , путин владимир
Путин ждет, пока Украина выполнит необходимые условияФото: Официальный сайт Президента РФ
новость из сюжета
Война на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в «нормандском формате» должны созреть соответствующие условия. При этом Песков подчеркнул в беседе с журналистами, что необходимость в диалоге двух политиков есть.

«После того, как на Украине появился новый президент, активно возобновилось обсуждение невыполненных минских договоренностей. Есть необходимость продолжить обсуждение в „нормандском формате“. Но чтобы встреча состоялось, должны созреть соответствующие условия. Нужно, чтобы была готовность украинской стороны выполнять минские договоренности и идти на контакт с представителями самопровозглашенных республик», — сказал Песков журналистам. Когда может состояться встреча двух лидеров, неясно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в «нормандском формате», как только сложатся политические условия, сообщал ранее «Интерфакс».

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году для урегулирования кризиса в Донбассе. В него вошли представители Украины, России, Франции и Германии.

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