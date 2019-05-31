Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в «нормандском формате» должны созреть соответствующие условия. При этом Песков подчеркнул в беседе с журналистами, что необходимость в диалоге двух политиков есть.
«После того, как на Украине появился новый президент, активно возобновилось обсуждение невыполненных минских договоренностей. Есть необходимость продолжить обсуждение в „нормандском формате“. Но чтобы встреча состоялось, должны созреть соответствующие условия. Нужно, чтобы была готовность украинской стороны выполнять минские договоренности и идти на контакт с представителями самопровозглашенных республик», — сказал Песков журналистам. Когда может состояться встреча двух лидеров, неясно.
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в «нормандском формате», как только сложатся политические условия, сообщал ранее «Интерфакс».
«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году для урегулирования кризиса в Донбассе. В него вошли представители Украины, России, Франции и Германии.