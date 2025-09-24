Макрон загадочно отреагировал на вопрос о звонке Путину

РИАН: Макрон выслушал вопрос о звонке Путину и сказал, что ему нужно уйти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон выслушал вопрос и заявил, что ему нужно уйти, сообщили журналисты
Макрон выслушал вопрос и заявил, что ему нужно уйти, сообщили журналисты Фото:
новость из сюжета
Генассамблея ООН в США

Президент Франции Эммануэль Макрон, после вопроса о том, пройдет ли еще один разговор между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, улыбнулся и сказал, что ему нужно уйти. Произошло это в рамках Генассамблеи ООН в США.

«Президент Франции внимательно выслушал вопрос, прежде чем улыбнуться и сказать, что ему нужно быстро уйти», — сообщил корреспондент. Его слова приводят РИА Новости.

Предыдущий телефонный разговор между главами государств состоялся 1 июля. Это был первый телефонный разговор с 11 сентября 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин ответил на звонок Макрона, руководствуясь принципами вежливого человека и дальновидного политика. Об этом сообщали RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон, после вопроса о том, пройдет ли еще один разговор между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, улыбнулся и сказал, что ему нужно уйти. Произошло это в рамках Генассамблеи ООН в США. «Президент Франции внимательно выслушал вопрос, прежде чем улыбнуться и сказать, что ему нужно быстро уйти», — сообщил корреспондент. Его слова приводят РИА Новости. Предыдущий телефонный разговор между главами государств состоялся 1 июля. Это был первый телефонный разговор с 11 сентября 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин ответил на звонок Макрона, руководствуясь принципами вежливого человека и дальновидного политика. Об этом сообщали RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...