Макрон загадочно отреагировал на вопрос о звонке Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон, после вопроса о том, пройдет ли еще один разговор между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, улыбнулся и сказал, что ему нужно уйти. Произошло это в рамках Генассамблеи ООН в США.
«Президент Франции внимательно выслушал вопрос, прежде чем улыбнуться и сказать, что ему нужно быстро уйти», — сообщил корреспондент. Его слова приводят РИА Новости.
Предыдущий телефонный разговор между главами государств состоялся 1 июля. Это был первый телефонный разговор с 11 сентября 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин ответил на звонок Макрона, руководствуясь принципами вежливого человека и дальновидного политика. Об этом сообщали RT.
