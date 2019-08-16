Вытащили из машины и повалили на асфальт: видео задержания «вора в законе» в Подмосковье

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Клипарт. Скриншот видео YouTube. Ектеринбург
Криминального авторитета Огонька «короновали» в 1994 годуФото: скриншот видео YouTube, канал NEWS PEHTB

Против вора в законе, известного в криминальной среде как Огонек, возбудили уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Московской области. Во время задержания криминального авторитета его выволокли из автомобиля и повалили на асфальт.

«Возбуждено уголовное дело в отношении одного из лидеров криминальной среды, именуемого как Огонек, по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии)», — сообщили в региональном ведомстве. Ранее 56-летнего уроженца Санкт-Петербурга задержали за хранение наркотиков. За это он получил десять месяцев лишения свободы, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

После задержания правоохранители установили, что осужденный в 1994 году получил титул вора в законе, уточнили в ведомстве. Он координировал организованные группы в Москве и Подмосковье, а также поддерживал связь между криминальными авторитетами, участвовал в разделе сфер влияния и преступных доходов. Сейчас полицейские устанавливают дополнительные эпизоды деятельности лидера криминальной среды.

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал законопроект, который ужесточает наказание для криминальных авторитетов. Занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы до 15 лет.

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