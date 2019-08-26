Путин освободил от должности посла России в Великобритании

Александр Яковенко (слева) работал в Лондоне с 2011 года
Владимир Путин освободил от исполнения обязанностей посла России в Великобритании Александра Яковенко. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Яковенко А.В. от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе, подписанном главой государства 26 августа.
Яковенко возглавлял российского диппредставительство в Великобритании с января 2011 года. До этого он в течение шести лет занимал пост замминистра иностранных дел. Также в его послужном списке значатся постпредство СССР в Нью-Йорке, несколько департаментов МИД РФ и работа зампостпреда РФ при международных организациях в Вене.