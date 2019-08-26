Путин освободил от должности посла России в Великобритании

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Александр Яковенко (слева) работал в Лондоне с 2011 годаФото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин освободил от исполнения обязанностей посла России в Великобритании Александра Яковенко. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Яковенко А.В. от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе, подписанном главой государства 26 августа.

Яковенко возглавлял российского диппредставительство в Великобритании с января 2011 года. До этого он в течение шести лет занимал пост замминистра иностранных дел. Также в его послужном списке значатся постпредство СССР в Нью-Йорке, несколько департаментов МИД РФ и работа зампостпреда РФ при международных организациях в Вене.

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