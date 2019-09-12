Швейцарская компания решила засудить Антипинский НПЗ и Сбербанк

Швейцарская компания хочет получить с Антипинского НПЗ сотни миллионов долларов Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading (NST) подала в Лондонский суд из-за спора с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом и Сбербанком. Истец считает, что ответчики нанесли ему ущерб в несколько сотен миллионов долларов.

«Причиной обращения в суд стал значительный ущерб, причиненный NST действиями сторон-ответчиков», — цитирует ТАСС пресс-службу компании. Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.

Швейцарская компания отмечает, что в нынешней ситуации им необходимо «отстоять свои права и восстановить репутацию». В компании обращают внимание на то, что всегда работали, опираясь на действующие законы и правила.

Процедура банкротства АНПЗ началась 20 мая, когда предприятие подало в отношении себя иск о признании несостоятельным. Общая сумма долга завода оценивается в 346 млрд рублей. Процедура была остановлена по апелляционной жалобе компании бизнесмена Геннадия Тимченко «Трансойл», но 3 сентября суд возобновил банкротство завода, на котором трудятся более двух тысяч человек.